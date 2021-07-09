С момента запуска собственного магазина приложений Huawei, Huawei AppGallery, список приложений значительно увеличился. С множеством новых игр и приложений, поступающих непосредственно в AppGallery, это больше не является второстепенной платформой для загрузки приложений для пользователей смартфонов Huawei. Тем не менее, CrazyLabs, один из трех ведущих издателей игр, теперь вошел в Huawei AppGallery и выпустил на этой платформе четыре новых игры для смартфонов.

CrazyLabs анонсировала четыре супер-простых игры в AppGallery. Эти игры включают в себя Tie-Dye, Acrylic Nails, Phone Case DIY и Light it Up.

Все эти игры раньше были запущены в Playstore и App Store, а теперь, с запуском в одном из самых быстрорастущих магазинов приложений, AppGallery, его охват увеличился. Начиная с игры Tie-Dye, она позволяет вам получить реальный опыт рисования на футболке. Есть несколько уровней и цветов на выбор, что дает игрокам возможность сделать футболку своими руками по своему вкусу.

Как следует из названия, Acrylic Nails, эта игра отлично подходит для наращивания ногтей на ходу. Считается, что это самое подходящее приложение ASMR для маникюрных салонов на рынке. Переходя к чехлу для телефона DIY, это так же просто, как кажется. Игроки могут настраивать заднюю часть своих телефонов с помощью различных инструментов в игре.

Если вы ищете игру, в которую можно поиграть в перерывах между ежедневными поездками на работу, Light it Up — отличный выбор. Это еще одна увлекательная игра от CrazyLabs, которая позволяет выполнять несколько действий, таких как раскачивание, прыжки и переворачивание, чтобы неоновые формы светились в игре.

Помимо этого, CrazyLabs ранее выпустила несколько новых игр, таких как Coin Rush, ASMR Slicing and Soap cut, Run Sausage Run и другие, в Playstore и App store.

Источник — Astera.