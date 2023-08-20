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Game Mag: анонсирована игра Project Mugen в стиле Genshin Impact и GTA

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Project Mugen — это новая игра, которая анонсирована в сети как альтернатива популярной Genshin Impact, с добавлением элементов, характерных для игры GTA. Игра разрабатывается студией Naked Rain, которая входит в дочернюю компанию Thunder Fire Studio, принадлежащую китайскому гиганту NetEase.

Game Mag: анонсирована игра Project Mugen в стиле Genshin Impact и GTA

Из опубликованного анонсирующего тизера следует, что Project Mugen представит игрокам открытый мир с возможностью перемещения на различных видах транспорта. Город в игре визуально напоминает «Найт-сити» из Cyberpunk 2077, с яркими вывесками и характерными зданиями.

Разработчики позиционируют Project Mugen как конкурента Genshin Impact, включая аниме-стилизацию и гача-элементы. Гача-элементы включают в себя систему получения случайных игровых предметов, что напоминает механику рулетки из казино.

Полноценная презентация Project Mugen запланирована на 24 августа в рамках мероприятия Gamescom 2023. Игра будет доступна на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, на ПК и PlayStation 5. Вероятно, игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.

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