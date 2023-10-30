Game Informer показало как выглядит интерфейс Resident Evil 4 на iPhone 15

На iPhone 15 была представлена игра Resident Evil 4, и видео геймплея, опубликованное Game Informer, демонстрирует, как она выглядит на этой новой модели смартфона.

Визуальное воплощение игры на экране iPhone 15 впечатляет своей красотой и детализацией. Графика и анимации высокого качества создают устрашающую атмосферу и напряжение, которые характерны для всей серии Resident Evil.

Однако, управление в игре может вызывать некоторые трудности. Разработчики решили использовать сенсорные элементы управления, что может быть непривычным и неудобным для некоторых геймеров. Например, ручная фокусировка активируется поднятием большого пальца, который также используется для перемещения камеры. Это может вызывать определенные трудности и требовать привыкания.

Одним из ограничений игры на мобильных устройствах является отсутствие возможности подключения Bluetooth-контроллера или использования более крупного экрана. Это может ограничить комфортность игры и создать некоторые проблемы для игроков.

Игра Resident Evil 4 уже доступна в App Store по цене, приблизительно, €30.