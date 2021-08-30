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Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 будут первыми смартфонами от Samsung с функцией защиты аккумулятора

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Во всех смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы. Это известный факт, что эти батареи со временем ухудшаются, когда они регулярно заряжаются до 100%. Следовательно, OEM-производители предлагают программные решения для замедления деградации. Раньше Samsung предлагала такую ​​функцию только на своих планшетах. С запуском Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 эта функция теперь стала доступна и для смартфонов.

Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 будут первыми смартфонами от Samsung с функцией защиты аккумулятора

Приложение Device Care на продуктах Samsung Galaxy отвечает за настройки, связанные с аккумулятором, памятью, безопасностью и использованием мобильных данных. Это приложение эквивалентно приложению безопасности MIUI на устройствах группы Xiaomi.

В разделе «Аккумулятор» в приложении есть функция «Защита аккумулятора» на планшетах серии Galaxy Tab. Включение этого параметра ограничит зарядку до 85%. Это может помочь продлить срок службы батареи на долгие годы.

Согласно SamMobile, эта функция «Защитить аккумулятор» теперь также доступна в новых Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Это первые смартфоны Samsung с этой функцией.

Источник — Astera.

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