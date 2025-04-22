Главная » Новости

Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra получили стабильную версию One UI 7.0

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Samsung начала распространение стабильной версии оболочки One UI 7.0 на базе Android 15 для планшетов Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra. Первым регионом обновления стала Южная Корея. Прошивка получила номера X710XXU5CYD9, X810XXU5CYD9 и X910XXU5CYD9 соответственно.

One UI 7.0 предлагает обновлённый интерфейс, улучшенные функции искусственного интеллекта Galaxy AI и апрельское обновление безопасности размером около 5 ГБ. Ожидается, что в ближайшее время новая версия станет доступна и в других странах.

Среди основных нововведений — обновлённые значки приложений, переработанная панель быстрых настроек и центр уведомлений, анимации с повышенной плавностью, а также новый дизайн иконки батареи и визуальные эффекты при зарядке. Обновление добавляет более гибкие виджеты для главного экрана и экрана блокировки.

Интерфейс «Настройки» теперь поддерживает поиск на естественном языке. В приложении «Камера» элементы управления перемещены в нижнюю часть экрана в портретной ориентации для удобства пользователя. Встроенный голосовой помощник Gemini стал активироваться длительным нажатием кнопки питания.

Galaxy AI получил расширенные возможности, включая улучшенные ярлыки, расширенные настройки часов на экране блокировки и автоматическое скрытие панели задач. Также добавлены усовершенствованные режимы и интеллектуальные сценарии.

Планшеты серии Galaxy Tab S9 теперь работают на одной из самых свежих версий Android с новыми функциями, которые делают использование устройства более гибким и персонализированным. Обновление также распространяется на смартфоны Galaxy S23, S24 FE и Tab S10. В то же время пользователи устройств среднего класса продолжают ожидать финальную версию прошивки.

Galaxy Tab S9
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.