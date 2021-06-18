Galaxy Tab S7 FE и Tab A7 Lite запущены на рынке Индии

Компания Samsung негласно анонсировала в Индии планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Последний представляет собой бюджетный планшет, тогда как Tab S7 FE — это урезанная версия Tab S7, анонсированного в прошлом году.

Модели Galaxy Tab S7 FE, такие как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, оцениваются в 42 999 рупий (~ 581 доллар США) и 50 999 рупий (~ 690 долларов США) соответственно. Его можно приобрести в таких цветах, как Mystic Black, Mystic Pink, Mystic Green и Mystic Silver. Держатели карт HDFC Bank могут получить кэшбэк в размере 4000 рупий (~ 54 доллара США) на устройство и скидку в размере 10 000 рупий (~ 135 долларов США) на дополнительную крышку клавиатуры.

Galaxy Tab S7 FE оснащен 12,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей. В комплекте с устройством идет магнитный S Pen. В львином зеве 750G чип питает устройство вместе с батареей 10,990mAh, которая поддерживает 45W быстрой зарядки. Он имеет 8-мегапиксельную заднюю камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи.

Galaxy Tab A7 Lite поставляется в единственной версии с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб дискового пространства. Версии LTE и Wi-Fi устройства стоят 11 999 рупий (~ 162 доллара США) и 14 999 рупий (~ 203 доллара США). Поставляется в сером и серебристом цветах. Покупатели могут воспользоваться 6-месячным бесплатным вариантом EMI по цене от 2499 рупий (~ 34 доллара США).

Источник — Astera.