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Galaxy S26 Ultra получит улучшенную камеру, но два модуля по 200 Мп не будет

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Смартфон Galaxy S26 Ultra, который выйдет в будущем, получит значительные улучшения камер по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Ожидается, что в новом телефоне будет три или четыре камеры, включая основную на 200 МП и сверхширокоугольную на 50 МП.

Существует много слухов о конфигурации камер. Ранее упоминалось, что будет две 200-мегапиксельные камеры, но новые слухи указывают, что с таким разрешением камера будет только одна. Это связано с ограничениями нового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 2, который будет установлен в Galaxy S26 Ultra.

Некоторые источники предполагают, что в телефоне установят три камеры: основная на 200 МП, сверхширокоугольная на 50 МП и телеобъектив на 50 МП с 3,5- или 4-кратным оптическим зумом. Если камер будет всего три, скорее всего, 8-кратного телеобъектива не будет.

 

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