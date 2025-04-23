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Galaxy S25 FE может получить тот же чип Exynos 2400e, что и предшественник

Автор На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

В сети появилась утечка, согласно которой грядущий смартфон Galaxy S25 FE от Samsung может получить тот же процессор, что и его предшественник — фирменный чипсет Exynos 2400e. Информация пока не подтверждена официально, однако источник ранее точно предсказал ряд характеристик других устройств бренда, включая Galaxy XCover7 Pro и Galaxy Tab Active5 Pro.

Если сведения подтвердятся, пользователи не увидят значительного прироста производительности в новом поколении FE-серии. Exynos 2400e уже применяется в Galaxy S24 FE, и его повторное использование может говорить о стратегическом решении Samsung — унифицировать линейку и снизить производственные расходы.

Galaxy S25 FE может получить тот же чип Exynos 2400e, что и предшественник

Отметим, что тот же процессор приписывают и другой модели — Galaxy Z Flip FE, также известной как Z Flip7 FE, что может свидетельствовать о намерении компании использовать Exynos 2400e в качестве базового решения для всей линейки устройств Fan Edition в текущем году.

Хотя выбор процессора вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей, до официального анонса остаётся неизвестным, какие изменения коснутся других компонентов смартфона — дисплея, камер, батареи и программного обеспечения. Именно эти элементы могут стать определяющими для восприятия Galaxy S25 FE на фоне прошлогодней модели.

Ранее «Астера» сообщала, что Samsung тестирует свой Tri-Fold: зарядка 25 Вт разочаровала фанатов.

Galaxy S25 FE Samsung
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