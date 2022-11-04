Galaxy S23 Plus продемонстрировал производительность процессора Snapdragon 8 Gen 2

Samsung в Geekbench протестировала смартфон с каталожным номером SM-S916U, и сообщается что это Galaxy S23 Plus, в основе которого лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Благодаря тесту стало известно на что способен флагманский процессор от компании Qualcomm. В однопоточном тесте смартфон набрал 1485 баллов, в многопоточном 4844 балла, что является очень хорошим показателем.

Таким образом Galaxy S23 Plus по производительности в Geekbench обошел Galaxy S23, и Galaxy S23 Ultra. Стоит обратить внимание, что в тесте частота суперядра Cortex-X3 составила 3,36 ГГц при заявленных 3,2 ГГц.

Samsung Galaxy S23 Plus тестировали с 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 13. Презентация Snapdragon 8 Gen 2 состоится 15 ноября, а за неделю до этого события будет представлен Dimnsity 9200 от MediaTek.