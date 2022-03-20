Galaxy S22 FE может содержать чип-сюрприз

Никогда не рано говорить о следующем флагмане Samsung, в том числе всего через несколько месяцев после выпуска двух телефонов высокого класса: премиальной серии Galaxy S22 и бюджетного флагмана Galaxy S21 FE. Китайский инсайдер It’s fat, у которого не так много опыта, поделился некоторыми важными подробностями, касающимися Galaxy S22 FE.

Galaxy S21 FE был наконец анонсирован в январе после нескольких месяцев задержек. Он имеет многие из тех же характеристик, что и Galaxy S21, включая новые 5-нм чипы. Похоже, Samsung собирается нарушить эту двухлетнюю традицию.

Эта информация (через Notebookcheck) говорит, что Samsung работает над телефоном, который будет работать на чипе MediaTek Dimensity 9000. Это самый мощный чип тайваньской компании за всю историю, и его характеристики сопоставимы с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200, которые используются в различных вариантах серии Galaxy S22.

Лидер говорит, что рассматриваемый телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, и не совсем уверен, называется ли он Galaxy A53 Pro или Galaxy S22 FE. Учитывая, что Samsung никогда не выпускала телефон Pro Galaxy A5x, вполне вероятно, что это устройство Galaxy S22 FE. Если это так, Samsung нарушил бы практику оснащения своих бюджетных флагманов теми же чипами, что и телефоны серии S высокого класса.

Хотя нам еще предстоит увидеть Dimensity 9000 в действии, предполагаемые результаты тестов показывают, что он быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 1, Exynos 2200 и чип Google Tensor, который питает дуэт Pixel 6. Чип не появится в США, а это означает, что если Samsung действительно собирается использовать его для Galaxy S22 FE, он будет лежать в основе европейских моделей, а версии для США и Китая, предположительно, получат Snapdragon 8 Gen 1.

Предполагая, что Dimensity 9000 оправдает шумиху, большинство потребителей, по-видимому, будут довольны этим решением. Несмотря на всю шумиху, Exynos 2200 ничем не лучше своего предшественника, да и графический процессор AMD не творит чудес. Это достаточно быстро, но отстает от конкурентов.

На данный момент ничего больше не известно о Galaxy S22 FE, но если он будет следовать той же формуле, что и S21 FE, это будет в основном Galaxy S22 без наворотов, поэтому мы можем ожидать дисплей аналогичного размера, новый Основной датчик 50MP и, возможно, лучшая селфи-камера.

Это звучит как рецепт потенциального лучшего телефона 2022 года, если предположить, что устройство появится здесь до конца года.