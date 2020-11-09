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Galaxy S21 Ultra может стать первым устройством Samsung на 120 Гц при разрешении QHD+

09.11.2020 19:16

Samsung готовится стать лидером в выпуске флагманских смартфонов в 2021 году. Следующая серия флагманов компании S, рекламируемая как серия Galaxy S21, будет состоять из трех смартфонов. Среди них Galaxy S21 Ultra (ориентировочно) теперь оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц.

Новая информация исходит от известной Ice Universe, которая сообщает, что у Galaxy S21 Ultra будет дисплей с разрешением до 2K. Для unware 2K находится в диапазоне от 1080p до 4K. В зависимости от размера панели дисплея он может составлять до 1440 × 3088 пикселей. Кроме того, в твите написано «2K + 120 Гц». Это может означать, что дисплей будет поддерживать частоту 120 Гц при разрешении 2K. Если это правда, то это будет первое в своем роде устройство Samsung.

Сообщается, что вся серия Galaxy S21 поступит в производство к середине декабря . Тем не менее, в подсказке говорится, что частичное производство Galaxy S21 Ultra, например DVT / PVT, возможно, уже началось. В любом случае, устройство (SM-G998U), которое уже прошло сертификацию NFC , скорее всего, будет оснащено 6,8-дюймовым дисплеем с отверстием по центру .

Кроме того, в просочившихся характеристиках устройства говорится, что дисплей будет динамическим AMOLED. Что касается камер, мы можем ожидать новый первичный датчик 108MP 0,8 мкм HM3 , лазерную автофокусировку и отсутствие датчика ToF внутри камеры quad / Penta . Другие ожидаемые характеристики включают 40-мегапиксельный селфи-шутер, Qualcomm Snapdragon 875 / Exynos 2100 SoC в зависимости от региона, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 60 Вт , Android 11 и многое другое. Ожидается, что он будет запущен 14 января и откроется в продаже к 29 января.

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