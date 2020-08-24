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Galaxy S21 может получить S Pen, поскольку Samsung обещает отказаться от серии Galaxy Note

24.08.2020 17:36

S Pen — это ключевое отличие серий Galaxy S от Samsung и Galaxy Note. Вот почему стилус никогда не был совместим ни с одним флагманом Galaxy S. Однако, если верить новому отчету из Южной Кореи, Samsung может серьезно изменить свой модельный ряд в 2021 году.

Утверждается, что Galaxy S21 будет поставляться с S Pen, поскольку Samsung собирается отказаться от серии Galaxy Note в следующем году. S Pen будет доступен только с топовой моделью, которая якобы будет называться Galaxy S21 Ultra.

В отчете упоминается, что Galaxy S21 находится в разработке в Samsung под кодовым названием Unbound. Он будет представлен в трех разных моделях, и если Samsung не изменит названия, ожидается, что они будут называться Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. S Pen будет доступен только с Ultra.

Запуск Galaxy Note 21 еще не запланирован во второй половине 2021 года. Samsung может выпустить на его место Galaxy Z Fold 3 с S Pen. Таким образом, складное устройство останется единственным флагманским телефоном, выпущенным Samsung во второй половине года.

Компания, безусловно, увидит падение общих поставок. Samsung обычно может отгрузить 10 миллионов единиц нового Galaxy Note до конца года. Samsung также будет ограничена объемом производства ультратонкого стекла, используемого для дисплея Galaxy Z Fold 3. В настоящее время она производит 600 000 штук в месяц и планирует увеличить емкость до 1 миллиона к концу 2020 года. Таким образом, она не сможет производить столько складных телефонов.

Если эта информация верна, это будет означать, что Galaxy Note 20 — последняя версия этой культовой серии. Samsung может посчитать, что отказ от него — отличный способ обеспечить значительную долю рынка для серии Galaxy Z Fold. Отправки S Pen со складным устройством может быть достаточно, чтобы побудить сторонников Galaxy Note перейти на него. Маржи Samsung в отношении телефонов Galaxy Z Fold также может быть достаточным, чтобы обеспечить баланс между количеством отгруженных устройств и размером полученного дохода по сравнению с устройством Galaxy Note.

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