Galaxy S21 FE будет представлен на выставке CES 2022

По слухам, Galaxy S21 FE пока не показывается, но это не значит, что его отменили. Согласно новому эксклюзиву от SamMobile , мы действительно увидим его в начале следующего года, о чем также свидетельствуют некоторые недавние слухи.

Издание сообщает, что урезанный вариант Galaxy S21 будет представлен на выставке CES 2022, которая запланирована на 5-8 января. Ранее ходили слухи, что телефон будет представлен 11 января.

Для Samsung нехарактерно анонсировать телефоны на выставке CES

Samsung обычно не анонсирует телефоны во время выставки CES, но, учитывая, что Galaxy S21 FE изначально должен был прибыть, как сообщается, в августе, и, по слухам, он будет довольно устаревшим, похоже, что компания хочет получить запуск из путь без лишней помпы.

Ранее производитель удалил страницы поддержки Galaxy S21 FE со своего веб-сайта, что вызвало слухи о том, что телефон был отложен, но эти страницы снова открыты , что говорит о том, что запуск возобновлен.

Южнокорейский гигант не хотел бы, чтобы бюджетный флагман отвлек внимание от серии Galaxy S22, которая, по слухам, появится примерно в то же время. Судя по всему, флагманские телефоны серии S выйдут ближе к концу января — началу февраля.

Сообщается, что Galaxy S21 FE будет оснащен 6,4-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, тройной задней камерой, чипом Qualcomm Snapdragon 888 и батареей емкостью 4500 мАч. Он может поставляться с зарядным устройством мощностью 25 Вт и наушниками . По слухам, цена будет начинаться с 649 долларов, и телефон предположительно будет доступен только на нескольких рынках.