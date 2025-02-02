Galaxy G Fold: Samsung в этом году выпустит конкурента тройному Huawei Mate XT

Samsung представила свой новый складной смартфон на недавней презентации Galaxy S25 Unpacked, показав лишь силуэт устройства. По информации инсайдера yeux1122, смартфон будет называться «Galaxy G Fold» и может выйти в третьем квартале 2025 года.

Сообщается, что Galaxy G Fold будет оснащён 9,96-дюймовым дисплеем, который на 30% больше, чем экран Galaxy Z Fold 6. В сложенном состоянии размер устройства составит 6,54 дюйма, что делает его похожим на обычные смартфоны. Хотя его вес будет аналогичен Huawei Mate XT, Galaxy G Fold может быть немного толще из-за своей конструкции.

В отличие от предыдущих моделей, новый смартфон будет иметь G-образный механизм складывания, при котором обе стороны экрана загибаются внутрь. Это обеспечит лучшую защиту дисплея, так как он не будет открываться при закрытии.

Samsung также разрабатывает новый тип дисплея и защитную плёнку для повышения долговечности устройства. Из-за сложности производства объемы будут ограничены, и Galaxy G Fold может позиционироваться как элитное предложение.

Хотя ранее говорилось о выпуске в 2026 году, аналитик Росс Янг предположил, что Samsung может выпустить Galaxy G Fold раньше, возможно, в конце 2025 года, вместе с Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Цена устройства пока не известна, но предположительно она может превышать 2000 долларов.