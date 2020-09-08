Galaxy A42 может стать самым дешевым телефоном Samsung с поддержкой 5G

На протяжении 2020 года Samsung пыталась сделать телефоны с поддержкой 5G доступными практически во всех ценовых категориях. В своем программном докладе на IFA компания продолжила эту стратегию, анонсировав Galaxy A42 5G.

Компания Samsung не опубликовала подробности об устройстве, но известно, что оно будет иметь 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED и четыре основные камеры. Как видно из изображений телефона, он имеет необычный дизайн, большая часть задней панели покрыта разноцветной текстурированной поверхностью. Он также отказывается от вырезанного дисплея Infinity-O, который есть на других устройствах Samsung среднего и высокого класса, в пользу выемки в виде капли.

Samsung планирует выпустить A42 5G в конце этого года. Пока нет конкретной информации о стоимости и рынках продажи нового смартфона. Но, судя по номеру модели, он, вероятно, обойдется дешевле, чем A51 5G и A71 5G.

Samsung также анонсировала Galaxy Tab A7. Он оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с 80-процентным соотношением экрана к корпусу и четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. На изображениях планшета видно, что он также будет включать в себя разъем для наушников и что-то вроде слота для SIM-карты. Как и в случае с A42 5G, Samsung не сообщила, сколько будет стоить планшет. В любом случае Tab A7 должен стать доступной альтернативой новым планшетам компании Tab S7 и S7 +.