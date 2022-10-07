Гайморотомию выполняют на основании данных исследований при устранении воспалительного процесса в гайморовой пазухе, если терапия хронического гайморита с помощью медикаментов или пунктирования оказалась неэффективна. Малоинвазивная процедура выполняется с использованием современных эндоскопических аппаратов.
Показания
Необходимо выполнение гайморотомии при наличии:
- посторонних предметов в носу или гайморовой пазухе;
- хронических и острых воспалительных процессов в верхней челюсти;
- воспалительных процессов, вызванных некачественной терапией зубов, осколками зубных корней;
- травм верхней челюсти;
- доброкачественных образований;
- злокачественных заболеваний гайморовой пазухи.
Подготовительные мероприятия
Обычно гайморотомия выполняется в плановом режиме, на основании заблаговременно проведенных исследований:
- ЭКГ;
- общих анализов мочи;
- анализов крови на наличие инфекционных заболеваний;
- компьютерной томографии полости носа
- биохимических и общих анализов крови;
- анализов для проверки свертываемости крови.
Вместе с тем, рекомендовано посещение врача-стоматолога. Противопоказано проводить гайморотомию при обострениях хронических болезней, если нарушена свертываемость крови или у пациентов есть серьезные заболевания.
Как проводится микрохирургическая гайморотомия
При выполнении микрохирургической гайморотомии хирургом делается в гайморовой пазухе маленькое отверстие. Доступность достигается с внешней стороны полости рта, под губами, над четвертым или пятым зубом. Используя микроскоп с различным обзорным углом и микроинструменты, хирург выполняет проверку пазухи и ряд нужных в данном случае действий: устранение гнойных проявлений, посторонних предметов и промывку специальными растворами. После проведенной гайморотомии отверстие сшивается. Некоторое время может присутствовать небольшая опухлость щеки в месте доступа.
При проведении микрохирургической эндоназальной гайморотомии доступность к гайморовой пазухе врачом достигается без осуществления прокола. Хирург делает небольшое расширение существующего или формирование нового канала в носовом проходе, с введением микроскопа и микроинструментов. Выполнение последующих действий при осуществлении операции — аналогичное проводимым манипуляциям при микрохирургической гайморотомии.