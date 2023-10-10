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Гаджеты от Huawei могли стать причиной того, что Израиль прозевал атаку ХАМАС

Автор На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Операция «Наводнение Аль-Аксы», осуществленная движением ХАМАС, стала полной неожиданностью для израильской разведки, признали некоторые военные источники. Это назвали самым крупным провалом за последние десятилетия.

Согласно одной из версий, руководители ХАМАС использовали смартфоны Huawei, которые обеспечивают высокий уровень защиты данных и не позволяют взламывать их израильской разведке.

Эймен Дин, бывший основатель террористической организации «Аль-Каида», а затем ставший шпионом британской разведки МИ-6, предположил, что лидеры и боевики ХАМАС активно пользовались устройствами Huawei на протяжении последних 30 месяцев.

Это могло стать причиной того, что Израиль не увидел подготовку атаки. Некоторые считают, компания Huawei позволила лидерам ХАМАС скрывать свои действия от западных спецслужб, вот почему США недолюбливают этого производителя.

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