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Гаджеты Huawei с HarmonyOS NEXT перестанут поддерживать Android-приложения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Смартфоны Huawei больше не будут поддерживать операционную систему Android и связанные с ней приложения.

Компания представила собственную операционную систему HarmonyOS, разработка которой началась в 2019 году в связи с санкциями США.

Издание GizmoChina сообщает, что в будущей версии HarmonyOS не будет нативной поддержки Android и приложений, разработанных для системы от Google.

Новая версия операционной системы HarmonyOS, известная как HarmonyOS NEXT, была полностью создана с нуля и больше не является адаптированной версией Android.

В результате этого изменения любые Android-приложения перестанут работать на устройствах, работающих под управлением HarmonyOS NEXT.

Инженеры Huawei провели полную переработку кода HarmonyOS. Это привело к увеличению производительности системы на 30 процентов и снижению энергопотребления на 20 процентов.

Кроме того, в новой операционной системе был добавлен набор инструментов искусственного интеллекта под названием Harmony Intelligence.

Ожидается, что HarmonyOS NEXT станет доступной для пользователей до конца текущего года.

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