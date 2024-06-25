Гаджеты Huawei с HarmonyOS NEXT перестанут поддерживать Android-приложения

Смартфоны Huawei больше не будут поддерживать операционную систему Android и связанные с ней приложения.
Компания представила собственную операционную систему HarmonyOS, разработка которой началась в 2019 году в связи с санкциями США.
Издание GizmoChina сообщает, что в будущей версии HarmonyOS не будет нативной поддержки Android и приложений, разработанных для системы от Google.
Новая версия операционной системы HarmonyOS, известная как HarmonyOS NEXT, была полностью создана с нуля и больше не является адаптированной версией Android.
В результате этого изменения любые Android-приложения перестанут работать на устройствах, работающих под управлением HarmonyOS NEXT.
Инженеры Huawei провели полную переработку кода HarmonyOS. Это привело к увеличению производительности системы на 30 процентов и снижению энергопотребления на 20 процентов.
Кроме того, в новой операционной системе был добавлен набор инструментов искусственного интеллекта под названием Harmony Intelligence.
Ожидается, что HarmonyOS NEXT станет доступной для пользователей до конца текущего года.