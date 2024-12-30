GAC представила четырехколесного робота-гуманоида GoMate

Китайская компания GAC анонсировала нового человекаподобного робота GoMate, который имеет 38 степеней свободы и может передвигаться как на двух, так и на четырех колесах.

Робот имеет человекоподобный торс с головой и руками, а его четыре колеса позволяют адаптироваться к различным условиям.

GoMate может переключаться между режимами: в четырехколесном режиме его высота составляет 140 см, а в двухколесном — 175 см.

Это позволяет ему преодолевать препятствия и выполнять задачи на уровне человеческого роста. Робот оснащен системой автономной навигации и реагирует на голосовые команды, а его система предотвращения столкновений обнаруживает препятствия на расстоянии до 100 метров.

В GAC разработали собственные моторы и аккумуляторы, обеспечивающие до шести часов работы. GoMate находит применение в складах, производстве, образовании и охране. Массовое производство компонентов начнется в 2025 году, а первые партии роботов планируются на 2026 год.