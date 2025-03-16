G-SHOCK представила новые часы в стиле «Оазис»

G-SHOCK выпустила новые модели часов серий GA-2100 и GA-110 в ярких сине-зеленых цветах. Коллекция называется «Оазис» и включает модели GA-2100AS-2A, GA-2100AS-5A, GA-110AS-2A и GA-110AS-5A, каждая из которых доступна в синем и белом вариантах.

Часы GA-110, впервые выпущенные в 2010 году, имеют прочный индустриальный дизайн. Они отличаются объемным корпусом и подчеркнутым ощущением надежности. Модель GA-2100 имеет более утонченный обтекаемый корпус и унаследовала стильный восьмиугольный дизайн от культовых часов DW-5000C.

Коллекция вдохновлена природными оазисами и пейзажами пустыни. Цвета циферблата выполнены в мягком сине-зеленом градиенте, создавая эффект глубины.

Часы водонепроницаемы до 20 бар и устойчивы к ударам. Модели GA-2100AS имеют пять будильников, секундомер и функцию мирового времени. Модели GA-110AS оснащены секундомером с точностью до 1/1000 секунды и светодиодной подсветкой.