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Функция «Живой перевод» в Galaxy AI превосходит возможности Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Samsung представила функцию «Живой перевод» в Galaxy AI, позволяющую двум людям, говорящим на разных языках, вести телефонный разговор с переводом в реальном времени.

Это делает общение между ними значительно проще. В отличие от этого, пользователи Apple отмечают, что их функции искусственного интеллекта, такие как Genmoji и интеграция ChatGPT с Siri, не столь полезны.

С выходом iOS 18.2 объем памяти, необходимый для Apple Intelligence, увеличился с 4 ГБ до 7 ГБ на совместимых устройствах. Это означает, что на iPhone с 128 ГБ теперь ИИ занимает 5,5% памяти, что вызывает беспокойство у пользователей.

Apple также обеспечила наличие 8 ГБ оперативной памяти на новых моделях, чтобы поддерживать работу ИИ.

Несмотря на возможность отключения Apple Intelligence, пользователи могут столкнуться с проблемами освобождения места на устройстве. В целом, Apple нужно улучшить свои функции ИИ, чтобы конкурировать с предложениями от Samsung.

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