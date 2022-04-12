Функция определения артериального давления Apple Watch отложена до 2024 года из-за проблем с точностью

Поскольку Apple продолжает свою работу по расширению медицинских функций своих носимых устройств, одной из ожидаемых будущих возможностей является мониторинг артериального давления. Тем не менее, в новом отчете Bloomberg говорится, что не стоит ожидать этого с Apple Watch Series 8 этой осенью или даже в следующем году, поскольку у Apple возникли проблемы с точностью во время разработки.

В прошлом году мы видели отчет от Nikkei , в котором предполагалось, что функция артериального давления Apple может появиться с Apple Watch Series 7. Однако Марк Гурман из Bloomberg правильно предсказал, что это не так.

Но мы получили некоторые подробности от WSJ о функции кровяного давления в работах. В целом Apple Watch не будут отображать фактические значения систолического/диастолического давления, но будут показывать, как изменяется артериальное давление пользователя.

Сегодня Гурман из Bloomberg опубликовал новый отчет о том, что Apple столкнулась с проблемами во время разработки этой функции, и мониторинг артериального давления появится на Apple Watch не ранее «2024 года».

Согласно источникам, близким к этому вопросу, точность была главной проблемой во время тестирования, чтобы заставить новый датчик Apple Watch измерять артериальное давление. Отчет также подтверждает WSJ подробностями о том, что Apple не собирается давать конкретные показания артериального давления. Вместо этого он будет использовать возможность предупреждать пользователей, если у них гипертония, и рекомендовать поговорить со своим врачом.

Apple Health уже работает с рядом интеллектуальных мониторов артериального давления, таких как Withings BPM , которые измеряют систолическое/диастолическое давление.

В то время как неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови также был чем-то, над чем Apple работала, Bloomberg также сообщает, что возможности Apple Watch появятся «через несколько лет», и компания не называет целевой даты выпуска.

Тем не менее, ожидается, что позже в этом году все еще будут новые функции для здоровья, связанные со сном, фитнесом, управлением лекарствами и женским здоровьем.