Функционал Apple Vision Pro будет ограничен за пределами США

Согласно сообщению издания MacRumors, гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro будет ограничена в использовании в России и других странах.

На данный момент, по крайней мере при старте продаж в феврале, Vision Pro будет доступна только для пользователей из США.

Это означает, что устройство будет работать только с аккаунтом Apple ID, зарегистрированным в Соединенных Штатах, и будет поддерживать только английский язык, без локализации для других регионов.

Кроме того, из-за региональных ограничений многие приложения, разработанные для Vision Pro, могут оказаться бесполезными для пользователей в других странах. Техническая поддержка для Vision Pro также будет доступна только в США.

Напоследок, стоит отметить, что потребители, нуждающиеся в коррекции зрения, смогут заказать специальные линзы, совместимые с Vision Pro. Однако Apple будет продавать их только при наличии медицинского рецепта, выданного офтальмологами из США.