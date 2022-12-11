Электронная коммерция через платформу Amazon также растет в Европейском союзе. Этот маркетплейс напрямую представлен, например, в Германии, Англии, Испании, Франции, Италии, то есть на крупных рынках. Логистические решения от FHB Group фулфилмент для интернет магазина конечно же, также отражают этот канал продаж, поэтому мы предоставляем эти услуги для наших клиентов интернет-магазина и B2B в следующей терминологии Amazon.

Выполнение продавцом (FBM)

Это процедура, при которой интернет-магазин отвечает за отправку заказов, созданных на Amazon, в своем направлении через Fulfillment by FHB в качестве оператора 3PL.

Они напрямую связаны с управлением заказами и запасами товаров клиента, размещенных на торговой площадке Amazon. Поскольку у них есть собственная сеть линий доставки посылок в пределах ЕС и работают с качественными курьерскими компаниями для доставки последней мили, могут осуществлять доставку в соответствии со стандартами Amazon и информировать клиента о доставке заказа.

Например, из одного места, склада FHB, можно в качестве интернет-магазина напрямую доставлять заказы из:

Германии,

Италии,

Польши,

Франции и т. д.

Прямо в руки адресата, а для некоторых направлений мы доставляем на следующий рабочий день. ООО «ГК «МПКТ оформляет «фулфилмент под ключ.

Огромным преимуществом для трейдера электронной коммерции является независимость от логистики. Они выполняют заказы Amazon, также обслуживают тот же ассортимент и интернет-магазины — прямые фирменные интернет-магазины, где выигрывает бренд. Также не затрагивается возможность дропшиппинга, участия в партнерских сетях, микромагазинах, телемаркетинге и т.д.

FHB обеспечивает подготовку к FBA

Второй вариант, когда FHB предоставляет услуги Amazon, — это использование их FBA — Fulfillment by Amazon. FBA представляет логистические услуги от Amazon со своих складов. Заказы отправляются непосредственно Amazon в одном процессе вместе со специальными заказами. У вас, как у интернет-магазина, есть простое решение, которое стоит дороже и не поддается контролю. Это процесс предварительной упаковки и маркировки товаров по стандартам для их поступления на склад. Упаковка в стандартное количество предметов, маркировка товаров на языках, на которых они будут продаваться, вставка инструкций в продукты и т. д. Впоследствии FHB обеспечивает транспортировку поддонов или посылок на один из своих складов, и транспорт снова маркируется в соответствии с онлайн-системой.