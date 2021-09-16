Fujifilm запатентовала складной телефон, напоминающий Samsung Galaxy Fold

Судя по всему, Fujifilm работает над собственным смартфоном со складным дисплеем. Это стало неожиданностью, учитывая, что японская компания известна производством цифровых фотоаппаратов и некоторых других продуктов, таких как принтеры.

Согласно отчету LetsGoDigital , компания подала новый патент в USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) под названием «Электронное устройство и энергонезависимый машиночитаемый носитель». В патенте также был представлен ряд изображений, на которых демонстрируется смартфон с большим основным дисплеем, который складывается внутрь вместе с меньшим внешним дисплеем. Другими словами, он имеет дизайн, очень похожий на серию складных телефонов Samsung Galaxy Z Fold.

Кроме того, компания явно вдохновлена ​​недавно выпущенным южнокорейским технологическим гигантом Galaxy Z Fold3, поскольку он также поддерживает стилус, помимо аналогичного дизайна. Graphic Designed Technizo Concept создала несколько четких визуализаций продукта на основе патента Fujiilm, который предлагает нам лучше взглянуть на то, как может выглядеть устройство. Примечательно, что нижний подбородок этого устройства довольно заметен, в то время как лицевые панели с трех других сторон очень тонкие.

К сожалению, в патенте не показана задняя часть устройства, поэтому у нас нет информации о количестве модулей камеры на задней панели или ее ориентации. С другой стороны, на передней панели может быть размещена камера под дисплеем, хотя в патенте, скорее всего, в центре внимания были дисплей и дизайн, так что пока отнеситесь к этому с долей скепсиса. На данный момент неясно, действительно ли компания работает над таким телефоном или просто покрывает все базы.