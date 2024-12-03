ФТС приостановила ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) не пропускает в Россию кондиционеры и холодильники, как промышленные, так и бытовые. С 12 ноября таможня начала запрашивать лицензии на оборудование с фреоном R-410, что привело к остановке поставок, сообщил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

Это решение связано с необходимостью получения лицензии от Минпромторга на ввоз такого оборудования.

Отказ в поставках касается всех стран, включая государства СНГ. По словам директора Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрия Кузина, убытки поставщиков кондиционеров с 12 октября могут составить от 200 до 300 миллионов рублей из-за блокировки поставок и простоя контейнеров.

8 октября Минприроды опубликовало требование о лицензировании для ввозимого оборудования с хладагентами. Ранее ФТС не требовала лицензий на кондиционеры, только на сам фреон. Процесс получения лицензий занимает минимум 45 дней.

В теории поставщики могут слить фреон перед таможней и заправить его уже в России, но это увеличивает расходы. Если ситуация не изменится, в портах Китая и России могут застрять 300–400 контейнеров с продукцией на сумму около двух миллиардов рублей.

Это может привести к увеличению цен на продукцию, так как все затраты импортеры будут включать в стоимость для потребителей. Это также может повлиять на сдачу социальных объектов и стратегических предприятий.

Источник: Коммерсантъ.