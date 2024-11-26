FT: Huawei выпустит флагман на полностью китайской HarmonyOS

Корпорация Huawei анонсировала выпуск нового смартфона Mate 70, который будет работать на китайской операционной системе HarmonyOS Next.

Это решение было принято на фоне санкций США, направленных на сдерживание технологического прогресса в Китае, сообщает газета Financial Times.

Huawei планирует сделать HarmonyOS третьей главной мобильной операционной системой наряду с iOS и Android. В издании отмечают, что санкции, призванные ослабить компанию, на самом деле укрепили её статус как технологического гиганта.

За первые девять месяцев 2024 года продажи Huawei увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Санкции США, введенные в 2019 году, стали толчком к разработке HarmonyOS и собственных приложений. В компании организованы тренировки и курсы для разработчиков, чтобы помочь им адаптироваться к новой платформе.

Huawei акцентирует внимание на создании критической массы приложений для своей ОС, включая популярные в Китае сервисы, такие как WeChat, Taobao и Meituan.

Сотрудники компании сообщили, что служба поддержки готова помочь разработчикам в решении возникающих проблем, а также созданы команды для взаимодействия с ними.