FriendlyELEC презентовала мини-компьютер NanoPi M6 с сенсорным дисплеем

Компания FriendlyELEC представила компактный одноплатный мини-компьютер NanoPi M6, который оснащен сенсорным дисплеем.

Этот компьютер работает на процессоре Rockchip RK3588S и доступен в нескольких конфигурациях памяти: 4, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной.

Несмотря на свои небольшие размеры (99х68х31 мм), NanoPi M6 предлагает множество интерфейсов, включая HDMI, USB, Ethernet и разъем для камеры. Также предусмотрены слоты для карт microSD и SSD.

В максимальной версии компьютер поставляется с 3,5-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает различные операционные системы, такие как Android 12 и Ubuntu.

Цены на NanoPi M6 начинаются от $150 (около 13,7 тыс. руб.) за модель с экраном, а плата без корпуса и дисплея стоит $70 (около 6,4 тыс. руб.).