Главная » Новости

FriendlyELEC презентовала мини-компьютер NanoPi M6 с сенсорным дисплеем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания FriendlyELEC представила компактный одноплатный мини-компьютер NanoPi M6, который оснащен сенсорным дисплеем.

FriendlyELEC презентовала мини-компьютер NanoPi M6 с сенсорным дисплеем

Этот компьютер работает на процессоре Rockchip RK3588S и доступен в нескольких конфигурациях памяти: 4, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной.

Несмотря на свои небольшие размеры (99х68х31 мм), NanoPi M6 предлагает множество интерфейсов, включая HDMI, USB, Ethernet и разъем для камеры. Также предусмотрены слоты для карт microSD и SSD.

FriendlyELEC презентовала мини-компьютер NanoPi M6 с сенсорным дисплеем

В максимальной версии компьютер поставляется с 3,5-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает различные операционные системы, такие как Android 12 и Ubuntu.

Цены на NanoPi M6 начинаются от $150 (около 13,7 тыс. руб.) за модель с экраном, а плата без корпуса и дисплея стоит $70 (около 6,4 тыс. руб.).

FriendlyELEC презентовала мини-компьютер NanoPi M6 с сенсорным дисплеем

FriendlyELEC презентовала мини-компьютер NanoPi M6 с сенсорным дисплеем

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.