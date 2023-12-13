«Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» названа платформой года на премии Digital Leaders-2023

Платформа от аккредитованных инвестиционных советников «Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» была названа платформой года в категории «Умное инвестирование» на премии Digital Leaders-2023. В рамках события награждались ключевые игроки отрасли за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. В этом году Экспертный совет Премии отобрал более 80 лауреатов.

Платформа «Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» — это готовое решение для тех, кто хочет достичь финансовых целей и сохранить фокус внимания на себе и своей жизни. Советник анализирует рынок под конкретную ситуацию и дает необходимые рекомендации для достижения поставленных финансовых целей.

«Советник по инвестициям и управлению капиталом поможет выйти на стабильный пассивный доход, делать правильные и перспективные инвестиции и зарабатывать на рынке ценных бумаг без многолетнего обучения. Эта платформа призвана обеспечить взрослое население эффективными инвестиционными рекомендациями от профессионалов, которые будут помогать реализовывать планы», — отметила основательница платформы, инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

На платформе трудятся несколько инвестиционных советников:

Татьяна Евдокимова . Квалифицированный инвестор с 2021 г., фондовый рынок МOEX, SPB, NYCE, Nasdaq. Инвестиционный советник в Едином реестре Банка России № 202.

Ольга Зуева . Инвестиционный советник в реестре ЦБ РФ N 193. 14 лет работы в крупнейших банках России, 7 лет — в брокерских компаниях.

Юлия Кузнецова . Инвестиционный советник в Едином реестре Банка России №109. Опыт в инвестициях с 2006 года, в финансах с 1998 года.

Азамат Барлыбаев . Инвестиционный советник в Едином реестре Банка России № 173.

Благодаря их работе пользователи платформы могут выйти на пассивный доход, следуя подробным рекомендациям экспертов. Специалисты разрабатывают их под каждый случай индивидуально и с учетом риск-профиля. Более того, работа инвестиционных советников можно полностью доверять, поскольку они несут ответственность перед клиентами в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ.

Премия Digital Leaders Award, выявляющая лучшие цифровые продукты, проекты и решения, вручается с 2020 года. В состав Экспертного совета Премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.