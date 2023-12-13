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«Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» названа платформой года на премии Digital Leaders-2023

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Платформа от аккредитованных инвестиционных советников «Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» была названа платформой года в категории «Умное инвестирование» на премии Digital Leaders-2023. В рамках события награждались ключевые игроки отрасли за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. В этом году Экспертный совет Премии отобрал более 80 лауреатов.

Платформа «Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» — это готовое решение для тех, кто хочет достичь финансовых целей и сохранить фокус внимания на себе и своей жизни. Советник анализирует рынок под конкретную ситуацию и дает необходимые рекомендации для достижения поставленных финансовых целей.

«Советник по инвестициям и управлению капиталом поможет выйти на стабильный пассивный доход, делать правильные и перспективные инвестиции и зарабатывать на рынке ценных бумаг без многолетнего обучения. Эта платформа призвана обеспечить взрослое население эффективными инвестиционными рекомендациями от профессионалов, которые будут помогать реализовывать планы»,отметила основательница платформы, инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

«Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» названа платформой года на премии Digital Leaders-2023

На платформе трудятся несколько инвестиционных советников:

  • Татьяна Евдокимова. Квалифицированный инвестор с 2021 г., фондовый рынок МOEX, SPB, NYCE, Nasdaq. Инвестиционный советник в Едином реестре Банка России № 202. 
  • Ольга Зуева. Инвестиционный советник в реестре ЦБ РФ N 193. 14 лет работы в крупнейших банках России, 7 лет — в брокерских компаниях.
  • Юлия Кузнецова. Инвестиционный советник в Едином реестре Банка России №109. Опыт в инвестициях с 2006 года, в финансах с 1998 года. 
  • Азамат Барлыбаев. Инвестиционный советник в Едином реестре Банка России № 173.

Благодаря их работе пользователи платформы могут выйти на пассивный доход, следуя подробным рекомендациям экспертов. Специалисты разрабатывают их под каждый случай индивидуально и с учетом риск-профиля. Более того, работа инвестиционных советников можно полностью доверять, поскольку они несут ответственность перед клиентами в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ.

Премия Digital Leaders Award, выявляющая лучшие цифровые продукты, проекты и решения, вручается с 2020 года. В состав Экспертного совета Премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.

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