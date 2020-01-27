Корабль в игре EVE Online продали за $40 тысяч

Корабль оказался очень редким, и все вырученные средства разработчики онлайн-игры направят на благотворительность.

Корабль Gold Magnate на аукционе был продан за 1 млн ед. внутренней валюты, что в эквиваленте составляет $40 долларов.

Продал космолет игрок под ником Kelon Darklight, который заявил что хочет поучаствовать в благотворительной акции PLEX for Good.

Разработчики EVE Online заявили, что все вырученные средства от продажи на аукционе направят Международному комитету Красного Креста.

Космолеты Gold Magnate вручали победителям чемпионатов. Всего таких кораблей было пять, но по данным EVE University Wiki в 2020 году в игре их осталось всего два.