Freebuds 4 от Huawei теперь доступны в новом красном цвете

Ранее в этом году Huawei представила свои новые наушники FreeBuds 4, новейшие настоящие беспроводные наушники от компании. Теперь бренд только что выпустил беспроводные наушники в новом красном цвете.

Изначально наушники FreeBuds 4 TWS были впервые представлены в двух цветовых вариантах: Frost Silver и Ceramic White. А теперь китайский технологический гигант недавно выпустил новые наушники в новом красном цвете. Новый вариант был выпущен по первоначальной цене 999 юаней (примерно 155 долларов США), хотя первоначальные покупатели могут приобрести наушники по сниженной цене 949 юаней (примерно 147 долларов США).

На данный момент эти наушники перечислены на JD.com, популярной китайской платформе микроблогов. Кроме того, веб-сайт также предлагает специальную скидку на белую керамическую версию FreeBuds 4, которая доступна за 899 юаней (примерно 140 долларов США). Для тех, кто не знает, FreeBuds 4 имеет конструкцию с половинным вкладышем и поддержкой активного шумоподавления. Он также поддерживает беспроводную зарядку и весит всего 5,4 грамма на подушечку, что делает его одними из самых легких наушников с функцией ANC в мире.

Источник — Astera.