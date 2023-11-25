FRAndroid: определены три лучших смартфона 2023 года

Французский портал FRAndroid опубликовал список лучших смартфонов 2023 года в нескольких категориях.

В категории лучшего смартфона 2023 года флагманской моделью стал Samsung Galaxy S23 Ultra. Устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, высококачественным Dynamic AMOLED-дисплеем размером 6,8 дюйма с частотой обновления изображения до 120 Гц. Отдельное внимание уделяется качеству камер, поддержке стилуса S-Pen и продолжительной автономной работе. Единственным недостатком Galaxy S23 Ultra названа его высокая стоимость.

В категории смартфона с лучшим соотношением цены и качества победителем стал Samsung Galaxy A54. Он предлагает качественный экран, длительное время работы от одной зарядки и четыре года обновлений программного обеспечения. Основным минусом этого гаджета является медленная зарядка мощностью 25 Вт.

Redmi Note 12 5G был признан лучшим бюджетным смартфоном 2023 года. Он получил хороший OLED-дисплей, достаточно высокую производительность для своего сегмента и высокую автономность. Однако основным недостатком этого смартфона называют «капризную» прошивку MIUI.