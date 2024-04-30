Fplus выпустила сразу два смартфона с поддержкой ОС «Аврора»

Fplus представила два новых смартфона — Fplus MP-67A27 и Fplus MP-66A33 (Аметист). Они были представлены на митапе для разработчиков игр и операционной системы Аврора.

Оба смартфона имеют классический дизайн и называются «корпоративными». Fplus MP-67A27 оснащен процессором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма.

У него также есть камера 108+5 МП и батарея емкостью 4600 мАч с зарядкой 33 Вт. Fplus MP-66A33 также работает на чипсете MediaTek Helio G99, имеет 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма.

Он оснащен камерой 50+5+2 МП и батареей емкостью 4600 мАч. Оба смартфона поддерживают NFC и имеют сканер отпечатков пальцев. Операционные системы, которые они поддерживают, включают Аврора и Android.

Источник: helpix.ru, gazeta.ru.