Fplus представила ноутбук с отечественной операционной системой «ОСнова»

Российская Fplus выпустила первый ноутбук с ОС «Основа» для потребительского рынка.
Российская компания Fplus представила первый ноутбук Flaptop i5-16512 для потребительского рынка, новинка работает на базе отечественной ОС «Основа».
ОС «Основа» создана на базе Linux, ранее она применялась только в корпоративном секторе, обеспечивая высокий уровень защиты персональных данных.
В потребительской версии интегрировали офисный пакет и реализовали поддержку приложений для ОС Windows.
Flaptop i5-16512 создан на базе процессора Intel Core i5-1235U, разработчики установили 16 Гб оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ.
В ноутбуке установлен 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. Заявленное время автономной работы до 7 часов.
Производство Flaptop i5-16512 ведется Fplus на собственном российском предприятии в Валищеве.
Источник: ixbt