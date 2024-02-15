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Fplus представила ноутбук с отечественной операционной системой «ОСнова»

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Российская Fplus выпустила первый ноутбук с ОС «Основа» для потребительского рынка.

Российская компания Fplus представила первый ноутбук Flaptop i5-16512 для потребительского рынка, новинка работает на базе отечественной ОС «Основа».

ОС «Основа» создана на базе Linux, ранее она применялась только в корпоративном секторе, обеспечивая высокий уровень защиты персональных данных.
В потребительской версии интегрировали офисный пакет и реализовали поддержку приложений для ОС Windows.

Flaptop i5-16512 создан на базе процессора Intel Core i5-1235U, разработчики установили 16 Гб оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ.
В ноутбуке установлен 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. Заявленное время автономной работы до 7 часов.

Производство Flaptop i5-16512 ведется Fplus на собственном российском предприятии в Валищеве.

Источник: ixbt

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