Fplus представила ноутбук с отечественной операционной системой «ОСнова»

Российская Fplus выпустила первый ноутбук с ОС «Основа» для потребительского рынка.

Российская компания Fplus представила первый ноутбук Flaptop i5-16512 для потребительского рынка, новинка работает на базе отечественной ОС «Основа».

ОС «Основа» создана на базе Linux, ранее она применялась только в корпоративном секторе, обеспечивая высокий уровень защиты персональных данных.

В потребительской версии интегрировали офисный пакет и реализовали поддержку приложений для ОС Windows.

Flaptop i5-16512 создан на базе процессора Intel Core i5-1235U, разработчики установили 16 Гб оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ.

В ноутбуке установлен 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. Заявленное время автономной работы до 7 часов.

Производство Flaptop i5-16512 ведется Fplus на собственном российском предприятии в Валищеве.

Источник: ixbt