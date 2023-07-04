Foxconn: смартфон iPhone 15 поучит увеличенную батарею и станет толще

iPhone 15 может стать самым дорогим смартфонов компании Apple, такие данные приводят аналитики Wall Street.

Текущий iPhone 14 нельзя назвать доступным устройством, но флагманы других компаний тоже стали стоить дорого, а порой даже дороже, чем смартфоны от Apple.

Apple за счет ряда улучшений вынуждена будет поднять стоимость всей серии iPhone 15, но как удалось узнать инсайдерам, помимо повышения цены аппараты получат более мощную батарею. Из-за этого смартфоны станут немного толще.

Благодаря утечкам на заводе Foxconn стало известно, что в iPhone 15 получит аккумулятор на 3877 мАч, а iPhone 15 Plus — на 4912 мАч. В iPhone 15 Pro и 15 Pro Max емкость встроенного аккумулятора составит 3650 мАч и 4852 мАч соответственно.

Сколько смартфоны будут работать на одном заряде пока неизвестно, эта информация будет раскрыта только после ряда тестов проведенных независимыми блогерами.