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Fourier Intelligence создала первого в мире гуманоидного робота-помощника для стариков

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До конца года планируется выпустить около 100 единиц гуманоидных роботов GR-1.
В Китае компания Fourier Intelligence показала робота, который сможет стать помощником при уходе за больными и пожилыми людьми.
Fourier GR-1 получил рост 165 см и вес 55 кг, робот может двигаться со скоростью 5 км/ч и переносит груз практически равный собственному весу.

Суставы у гуманоидного робота получили электрические приводы, в отличие от гидравлических систем у робота Atlas от компании Boston Dynamics.

Fourier Intelligence создала первого в мире гуманоидного робота-помощника для стариков

Fourier Intelligence позиционирует своего робота как помощника для человека, его можно использовать в медицинских учреждениях при терапии, также он может составить компанию одинокому пожилому человеку.

Все выпущенные в этом году роботы будут направлены в научно-исследовательские лаборатории, где сделают роботов лучше за счет обучения под различные задачи.

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