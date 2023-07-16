Fourier Intelligence создала первого в мире гуманоидного робота-помощника для стариков

До конца года планируется выпустить около 100 единиц гуманоидных роботов GR-1.

В Китае компания Fourier Intelligence показала робота, который сможет стать помощником при уходе за больными и пожилыми людьми.

Fourier GR-1 получил рост 165 см и вес 55 кг, робот может двигаться со скоростью 5 км/ч и переносит груз практически равный собственному весу.

Суставы у гуманоидного робота получили электрические приводы, в отличие от гидравлических систем у робота Atlas от компании Boston Dynamics.

Fourier Intelligence позиционирует своего робота как помощника для человека, его можно использовать в медицинских учреждениях при терапии, также он может составить компанию одинокому пожилому человеку.

Все выпущенные в этом году роботы будут направлены в научно-исследовательские лаборатории, где сделают роботов лучше за счет обучения под различные задачи.