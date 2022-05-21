Фотографии раскрыли все цветовые варианты смартфона Honor 70

Ранее бренд опубликовал изображения, где показали смартфон в одном цветовом решении, а теперь появились новые фото, где раскрывают всю доступную гамму.

Honor 70 будет официально представлен 30 мая. Как выяснилось, аппарат получит не только «кристаллическую» заднюю крышку, но градиентный вариант.

Корпус может быть выполнен в черном, темно-зеленом, золотистом и сером вариантах.

Ранее уже сообщалось, что в линейке будет представлено две модели -Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+, которые получат процессор Snapdragon 7 Gen 1, Dimensity 8100 и Dimensity 9000.

В камере смартфона ожидается новый модуль Sony разрешением 54 Мп.