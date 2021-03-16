Фото рамки основной камеры подтверждает экран на задней панели Xiaomi Mi 11 Ultra

Фото рамки основной камеры подтверждает экран на задней панели Xiaomi Mi 11 Ultra16.03.2021 23:35
В Сети уже появлялась информация, что Xiaomi Mi 11 Ultra на задней панели получит дополнительный экран.
О новом экране сообщали инсайдеры уже несколько раз, а один из сетевых источников даже демонстрировал рендерные изображения Xiaomi Mi 11 Ultra с небольшим дисплеем, расположенным в одном блоке с основной камерой.
Теперь в Сети показали рамку, к которой будут крепиться объективы камеры и дисплей.
Источник пишет, что в Xiaomi Mi 11 Ultra основная камера получит три датчика изображения и 120 кратный цифровой зум.
Стоить напомнить, что Meizu еще в 2017 году выпускала смартфон Meizu Pro 7 с экраном на тыльной стороне.
Его можно было использовать для просмотра изображений и как видоискатель для создания селфи на основную камеру.
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