Фото рамки основной камеры подтверждает экран на задней панели Xiaomi Mi 11 Ultra

В Сети уже появлялась информация, что Xiaomi Mi 11 Ultra на задней панели получит дополнительный экран.

О новом экране сообщали инсайдеры уже несколько раз, а один из сетевых источников даже демонстрировал рендерные изображения Xiaomi Mi 11 Ultra с небольшим дисплеем, расположенным в одном блоке с основной камерой.

Теперь в Сети показали рамку, к которой будут крепиться объективы камеры и дисплей.

Источник пишет, что в Xiaomi Mi 11 Ultra основная камера получит три датчика изображения и 120 кратный цифровой зум.

Стоить напомнить, что Meizu еще в 2017 году выпускала смартфон Meizu Pro 7 с экраном на тыльной стороне.

Его можно было использовать для просмотра изображений и как видоискатель для создания селфи на основную камеру.