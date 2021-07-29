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Forza Motorsport 7 с 15 сентября снимают с продаж и убирают из Xbox Game Pass

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Разработчики с 15 сентября прекратят предлагать популярную игру Forza Motorsport 7.

Microsoft с середины сентября уберет игру из Xbox Game Pass, а также снимет с продаж Forza Motorsport 7,кроме этого из магазина исчезнут все дополнения к игре.

Гоночный симулятор до 15 сентября можно будет приобрести со скидкой 75%.

Таким образом, Forza Motorsport 7 можно будет купить всего за 12 долларов, что в пересчёте составляет 900 рублей.

В Microsoft уже предупредили что онлайн-режим и другие сетевые режимы проекта будут работать даже после прекращения продаж симулятора.

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