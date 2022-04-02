Fortnite возвращает строительство

Здание вернулось. Сегодня утром Fortnite снова включила очереди для своей функции построения подписи; он был временно удален в рамках последнего сезона игры, который стартовал 20 марта .

Однако, несмотря на то, что строительство возвращается, боевой дух продолжает жить в ранее представленном режиме Zero Build . На данный момент две версии игры живут бок о бок с очередями как для обычной сборки, так и для нулевой сборки, доступной для одиночных, дуэтов, троек или отрядов в королевской битве.

Возможность собирать материалы и строить оборонительные сооружения долгое время была определяющей чертой Fortnite — и частью того, что помогло отличить ее от других игр жанра «королевская битва», таких как PUBG и Apex Legends , — что сделало ее временное удаление еще более удивительным.

Отсутствие строительства было несколько уравновешено добавлением механики, призванной сделать игру более мобильной, включая лазание и более быстрый спринт. Эти изменения были частью ряда обновлений, связанных с мобильностью, которые проводились несколько лет назад.

С запуском текущего сезона разработчик Fortnite Epic Games жертвует все свои доходы от игры на гуманитарную помощь в Украине до 3 апреля . По состоянию на 29 марта проект собрал более 100 миллионов долларов .