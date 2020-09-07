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Fortnite потерял 60% своей аудитории из-за удаления из AppStore

07.09.2020 16:53

Epic Games, создатель «Fortnite», все еще пытается заставить Apple восстановить игру в App Store, в то время как две компании спорят о законности правил Apple о покупках в приложениях.

Epic в новой заявке, поданной в суд поздно вечером в пятницу, сообщила, что количество пользователей iOS резко упало после того, как 27 августа Apple фактически удалила Fortnite из App Store.

Epic написала в своей документации: «Количество ежедневных активных пользователей Fortnite на iOS уже сократилось более чем на 60% с тех пор, как Apple начала свою ответную кампанию». Фирма добавила, что действия Apple «нанесут ущерб существующему сообществу Fortnite».

Epic также сообщила в своей документации, что пользователи iOS составляют самую большую часть игроков Fortnite в целом.

Из 350 миллионов зарегистрированных пользователей более 116 миллионов являются пользователями iOS, что составляет треть. В «Fortnite» также можно играть на Android, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК и macOS (с которых он также был удален).

Epic заявила в новой документации, что Apple удалила ее на один год, и утверждает, что потеря доступа к своим игрокам на iOS нанесет непоправимый ущерб.

«Epic, возможно, никогда больше не увидит этих пользователей. Ей также будет отказано в возможности получить доступ даже к одному новому пользователю из более одного миллиарда пользователей iOS, по крайней мере, в течение следующего года», — написала компания.

Эта новая заявка поступила после того, как Epic было частично отказано в запретительном судебном приказе, чтобы попытаться заставить Apple разрешить «Fortnite» вернуться в App Store после того, как суд установил, что Epic не продемонстрировала, что загрузка из App Store приведет к «непоправимому ущербу». Судья также сказал, что позиция Epic была «создана ею самими» и что она «стратегически решила нарушить свои соглашения с Apple».

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