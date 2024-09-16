Ford запатентовала технологию для прослушки разговоров и показа рекламы в машинах

Ford запатентовала новую технологию, которая позволит показывать рекламу в автомобилях. В начале сентября стало известно, что компания хочет интегрировать систему, способную прослушивать разговоры пассажиров и собирать данные о местоположении автомобиля.

Технология будет определять скорость, тип дороги и даже наличие пробок. Записывающий контроллер сможет фиксировать начало беседы и выявлять ключевые слова, которые помогут понять, куда направляются пассажиры и что их интересует.

Собранные данные планируется использовать для показа рекламы во время поездки. Эта система будет программной, что означает отсутствие необходимости в установке нового оборудования. Однако в патенте не указано, как будут защищаться собранные данные.