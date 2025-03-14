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Ford патентует съемные и переносные дисплеи для своих автомобилей

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Компания Ford зарегистрировала патент на съемные дисплеи, которые могут появиться в будущих моделях автомобилей. Эта технология позволит устанавливать экраны в различных местах внутри автомобиля, а также вне его, например, в багажнике или кузове пикапа.

Планируется, что эти дисплеи будут использоваться не только для управления мультимедиа, но и для просмотра видео, инструкций по ремонту и других задач. Водители смогут следить за спортивными трансляциями и использовать экран для работы вне автомобиля.

Стоит отметить, что регистрация патента не гарантирует, что технология будет реализована в серийных моделях.

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