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Forbes призывает срочно удалить со смартфона приложение Google Maps

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Журналист Forbes призвал срочно удалить со смартфонов приложение Google Maps.
Сотрудник Forbes Зак Доффман призывает со смартфонов под управлением iOS удалить картографический сервис от компании Google.

По заявлению Зака Доффмана, Google Maps на смартфонах iPhone собирает все данные связанные с пользователем, после чего данные обрабатываются и формируется личный профиль и история посещения мест пользователя.

В Google утверждают, что все данные получаемые с сервиса защищены, к тому же в Google Maps есть режим «инкогнито», который не позволяет связывать данные пользователя и его аккаунт.

Журналист Forbes советует владельцам iPhone вместо Google Maps использовать предустановленную программу Apple Maps.

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