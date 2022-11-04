Forbes: падение спроса на гаджеты привело к образованию избытков процессоров у Apple и Qualcomm

Крупнейшие компании Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm теперь испытывают избыток процессоров.

Крупнейший в мире контрактный производитель процессоров компания TSMC попросил своих сотрудников отправится в отпуск, так как основные заказчики сократили количество заказов, пишет Forbes.

После длительного дефицита полупроводниковой продукции ситуация сменилась в противоположную сторону.

Продажи мобильной техники, компьютеров и другой цифровой продукции сократились во всем мире и в 2023 году не ожидается роста продаж. В DigiTimes ожидают, что продажи и дальше будут падать.

Некоторые эксперты полагают, что прошлый рост продаж смартфонов и других гаджетов удовлетворил потребность пользователей на несколько лет вперед, и теперь нужно ждать когда снова будет большой спрос на цифровую технику.