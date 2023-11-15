Forbes: экраны ряда MacBook могут сломаться из-за пыли и грязи

Проблема, получившая название «Dustgate», с дисплеями MacBook Pro действительно стала проблемой для нескольких моделей ноутбуков. Эта проблема заключается в появлении фиолетовых вертикальных линий на экране при открытии крышки MacBook под определенным углом.

По словам специалистов по ремонту, такая проблема довольно распространена, и ремонтники получают несколько таких устройств каждую неделю. Она, по всей видимости, связана с гибким кабелем, который соединяет дисплей с корпусом ноутбука. Зазор между экраном и клавиатурой может позволить пыли и грязи попадать на кабель, что в конечном итоге повреждает его при открытии и закрытии крышки.

Ремонт такого повреждения может быть сложным и дорогостоящим, так как поврежденные кабели подключаются на задней стороне экрана. Чтобы исправить проблему, требуется отсоединение экрана от крышки и припайка новых гибких кабелей, что сопряжено с высоким риском поломки. В таких случаях Apple часто предпочитает полностью заменить дисплей, что может стоить клиентам более 625 долларов, если у них нет расширенной гарантии Apple Care.

Проблема с дисплеями MacBook Pro затрагивает несколько моделей, выпущенных с 2018 по 2020 год, включая A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141. Однако эксперты также отмечают, что модели MacBook Pro, выпущенные с 2016 по 2020 год, имеют аналогичную конструкцию и могут быть подвержены этой проблеме.