Фонарик на телефоне поможет выявить скрытую камеру в помещении

Эксперт компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм» рассказал, как в гостинице или другом приватном месте можно найти скрытую камеру, используя только фонарик смартфона.

Для начала советуют осмотреться, ведь скрытые камеры, как правило, устанавливают среди предметов, которые должны отвлекать внимание.

Камеру могут расположить в датчиках дыма или среди мягких игрушек, также ее можно спрятать в картине или электронике, к примеру, в часах.

Для обнаружения камеры следует в темной комнате включить фонарик и пройти с ним по предполагаемым местам. Если в них есть скрытая камера, то луч обязательно отразится от линзы оптики.

Также можно установить специальный софт на смартфон, через который можно увидеть все подключенные к интернету устройства в комнате.

Среди них может оказаться беспроводная камера питающаяся от аккумулятора.