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«Фогейм» начала продавать ключи для игр из Steam и Ubisoft Connect

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На площадке «Фогейм» теперь можно купить ключи для Steam и Ubisoft Connect, а для этого был запущен специальный раздел.
На платформе можно выбрать понравившуюся игру, оплатить ее и получить ключ, который после требуется активировать в аккаунте Steam и Ubisoft Connect.

Оплатить игру на «Фогейм» пользователи могут как с личного счета, так и воспользоваться платформами систем «Сбербанк Онлайн» и «ЮMoney», а также с банковской карты и мобильного телефона.

На площадке обещают расширить каталог предложений и даже устраивать акции.

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