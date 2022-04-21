«Фогейм» начала продавать ключи для игр из Steam и Ubisoft Connect

На площадке «Фогейм» теперь можно купить ключи для Steam и Ubisoft Connect, а для этого был запущен специальный раздел.

На платформе можно выбрать понравившуюся игру, оплатить ее и получить ключ, который после требуется активировать в аккаунте Steam и Ubisoft Connect.

Оплатить игру на «Фогейм» пользователи могут как с личного счета, так и воспользоваться платформами систем «Сбербанк Онлайн» и «ЮMoney», а также с банковской карты и мобильного телефона.

На площадке обещают расширить каталог предложений и даже устраивать акции.