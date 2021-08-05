Flipkart, онлайн-рынок Индии и крупнейший конкурент Amazon в стране, может быть оштрафован. Агентство Управления правопорядка, индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, попросило Flipkart, принадлежащую Walmart, и его основателей объяснить, почему ему не должен грозить штраф в размере 1,35 миллиарда долларов.

Агентство заявляет о нарушении законов об иностранных инвестициях, говорится в сообщении Reuters, в котором в качестве источника цитируются три человека и должностное лицо агентства. Неназванный чиновник агентства говорит, что дело касается расследования утверждений о том, что Flipkart привлекала иностранные инвестиции, а связанная сторона, WS Retail, затем продавала товары потребителям на своем веб-сайте для покупок, что было запрещено законом.

Развитие происходит в то время, когда Flipkart уже сталкивается с проблемами регулирования, ужесточением ограничений и антимонопольными расследованиями в Индии. Кроме того, растет количество жалоб от мелких продавцов.

Уведомление компании было отправлено в прошлом месяце офисом агентства в Ченнаи. Наряду с Flipkart, его основатели Sachin Bansal и Binny Bansal, а также инвестор Tiger Global получили уведомление о так называемых «причинах показа». В нем предлагается объяснить, почему им не должен грозить штраф в размере 100 миллиардов драм (примерно 1,35 миллиарда долларов) за упущения. Сообщается, что у них есть 90 дней, чтобы ответить на уведомление.

Комментируя это событие, представитель Flipkart сказал Reuters, что компания «соблюдает индийские законы и постановления», добавив, что компания «будет сотрудничать с властями, поскольку они рассматривают этот вопрос, относящийся к периоду 2009-2015 гг «.

Управление правоприменения в Индии в течение многих лет расследовало деятельность гигантов электронной коммерции Flipkart и Amazon на предмет якобы обхода законов об иностранных инвестициях, которые строго регулируют мультибрендовые розничные продажи и ограничивают деятельность таких компаний на рынке для продавцов.

Компания Flipkart, основанная в 2007 году Сачином Бансалом и Бинни Бансалом, была приобретена гигантом розничной торговли Walmart в 2018 году за 16 миллиардов долларов. В то время Сачин Бансал продал свою долю Walmart, в то время как Бинни Бансал сохранил небольшую долю. В июле компания привлекла финансирование в размере 3,6 млрд долларов, оценив индийского гиганта электронной коммерции в 37,6 млрд долларов.

Источник — Astera.