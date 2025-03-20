Флип-телефон Huawei Pura X представлен официально

Huawei анонсировала свой новый складной смартфон Pura X, который оснащён 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10.

Этот экран заметно больше, чем у большинства других раскладушек. Внешний экран имеет диагональ 3,5 дюйма и квадратное соотношение 1:1, что удобно для быстрого просмотра уведомлений и селфи. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, что делает прокрутку и анимацию плавными.

Huawei уделила внимание как дизайну, так и прочности устройства. Pura X имеет прочную многослойную конструкцию, а шарниры сделаны из базальтового камня. Также устройство защищено по стандарту IPX8, что делает его водонепроницаемым.

Что касается камер, то Pura X оснащён основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 40 Мп и телеобъективом на 8 Мп с 3,5-кратным увеличением. В смартфоне также есть 1,5-мегапиксельная мультиспектральная камера для съёмки в определённых цветах.

Внутри устройства установлен чип Kirin 9020 с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Аккумулятор на 4720 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 40 Вт, что обеспечивает долгую работу.

Pura X работает на HarmonyOS 5, что обещает высокую производительность и улучшенные функции безопасности. Смартфон доступен в цветах Moon Shadow Grey, Zero White и Magic Night Black, а также в коллекционных версиях с кожей.

Цена в Китае начинается от 7499 юаней (87 000 руб.), продажи начнутся 30 марта.